Calciomercato Milan, nel mirino un attaccante di Serie A: sarà il sostituto di Ibrahimovic

La clamorosa sconfitta del Milan di ieri sera contro l’Inter ha palesato vari fattori: sicuramente la differenza di approccio tra le due squadra con gli uomini di Inzaghi capaci di annientare sul piano fisico gli avversari, la difficoltà difensiva dei rossoneri ma soprattutto l’estrema difficoltà di arrivare in porta da parte degli attaccanti del Milan.

Con l’assenza di Leao il Milan non riesce a rendersi pericoloso nell’area avversaria e anche ieri sera è emersa questa problematica non da poco per il reparto offensivo della squadra di Pioli che dovrà rimediare a ciò in vista del match di ritorno di martedì 16 maggio.

Calciomercato Milan, Arnautovic può essere l’uomo giusto

In estate assisteremo ad una vera e propria rivoluzione sul mercato da parte della dirigenza rossonera che, oltre a Giroud e Rafael Leao, cederà gli altri attaccanti in rosa: primi della lista Origi e Rebic entrambi a dir poco deludenti fin qui e mai decisivi in stagione.

Con Ibrahimovic ormai ai titoli di coda, l’uomo giusto per questo Milan può essere il centravanti del Bologna Marko Arnautovic ormai non più in rapporti idilliaci con il tecnico Thiago Motta che in questa stagione ha dimostrato di poter far a meno del centravanti austriaco ex Inter.

L’ex Inter, legato al Bologna da un contratto in scadenza nel 2025, ha detto no alla Roma perché vuole i rossoneri, che ora devono trovare l’accordo con il club emiliano e l’ingaggio, come riporta Calciomercato.com, non sarebbe un ostacolo.