Il Milan sogna un grande ritorno: arriverebbe come parametro zero!

Il calciomercato inizia ad essere il tema principale delle big di Serie A e sono molti i nomi che vengono accostati alle varie squadre.

Questa volta, per quanto riguarda il Milan, è un nome già ben conosciuto dal popolo rossonero e la notizia ha del clamoroso.

El Shaarawy-Milan: può esserci il ritorno!

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il nuovo nome per il calciomercato del Milan è quello di Stephan El Shaarawy. Il giocatore si trova attualmente alla Roma, ma potrebbe lasciare il club giallorosso a parametro zero a fine stagione. La dirigenza della Roma non ha avviato nessun contatto con il giocatore e il suo entourage per il rinnovo ed ecco che tra gli altri il Milan potrebbe riportarlo a casa.

Il Faraone al Milan ha vissuto buona vita, ha esordito appena da maggiorenne con la maglia rossonera segnando poco dopo il suo primo gol e la sua storia è durata dal 2011 al 2015 totalizzando 107 presenze.

L’esterno dalla cresta iconica, oggi 31enne, potrebbe essere considerato una buona riserva sulle fasce, soprattutto come vice Leao.

La volontà del giocatore tuttavia ad oggi è di rimanere alla Roma. Qualora però non vi sia un rinnovo con la società ecco che la vecchia storia d’amore tra El Sha ed il Milan può giocare un ruolo importante per un suo ipotetico ritorno.