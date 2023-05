Ibrahimovic-Milan, sarà addio? L’indiscrezione: “Accordo con un club di Serie A”

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora tutto da decifrare: tra il possibile ritiro e il rinnovo con il Milan, spunta una clamorosa terza ipotesi.

Le chances che l’attaccante svedese possa vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione appaiono ormai al minimo. La sua importanza nella rinascita del Diavolo non si discute: tornato in Italia nel gennaio del 2020, si è riaffermato fin da subito tra i leader dello spogliatoio della squadra allenata da Stefano Pioli.

Fino allo scorso anno, seppur non con troppa frequenza di minutaggio, Ibracadabra era riuscito a far sentire il suo contributo anche in campo in alcuni big match, risultando decisivo nel trionfo finale dello Scudetto. Lo stesso, però, non si può dire di questa stagione, compromessa dai troppi problemi fisici accusati.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic al Monza? Dalla Francia arrivano le prime conferme

Vista la poca affidabilità dal punto di vista fisico, era lecito ipotizzare che, al termine della stagione in corso, Ibrahimovic avrebbe appeso infine gli scarpini al chiodo.

Eppure, secondo quanto filtra da Footmercato, il fuoriclasse svedese non ha alcuna intenzione di dire addio al calcio e, a tal proposito, potrebbe accasarsi al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il media francese riporta addirittura di un accordo verbale già raggiunto tra le parti.

Si tratterebbe dunque del primo clamoroso colpo del mercato estivo dei brianzoli, che lo scorso weekend hanno festeggiato la matematica salvezza alla loro prima stagione in assoluto in Serie A.