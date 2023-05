Calciomercato Milan, resta vivo l’interesse per Morata: un ostacolo complica l’affare

Al Milan di Stefano Pioli rimane solo un obiettivo per questo finale di stagione: qualificarsi alla prossima Champions League. Attualmente i rossoneri sono fuori dalle prime quattro posizioni, ma con 3 partite ancora da disputare tutto è matematicamente possibile. Ci sarà da considerare poi il caso Juventus, con la squadra bianconera a rischio penalizzazioni.

La doppia partita contro l’Inter è stata sicuramente una batosta per i diavoli rossoneri, ma in questo finale di stagione è doveroso mantenere alta la concentrazione, soprattutto per i tifosi, sempre accanto alla squadra di Pioli.

Calciomercato Milan, viva l’idea Morata: ostacolo sul monte ingaggi

E mentre la squadra cercherà di terminare al meglio la stagione in corso, sul fronte calciomercato la società sta già operando per alzare il livello tecnico-qualitativo della squadra: si prospettano colpi che vadano a sistemare tutti i reparti del campo.

Maldini Calciomercato Milan

Un reparto su cui il Milan dovrà lavorare è l’attacco: Giroud non è in grado di sostenere tutte le partite e Origi non ha dimostrato di essere all’altezza; c’è poi l’incognita Ibrahimovic, che quest’anno non ha mai praticamente giocato.

Nell’ultimo periodo, tiene banco l’idea Morata: l’ex juventino già conosce la Serie A e potrebbe essere un innesto di tutto rispetto, per competere sia sul fronte italiano sia su quello europeo. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il prezzo del cartellino non dovrebbe essere elevato (Morata ha un contratto in scadenza nel 2024 con l’Atletico Madrid); ciò che preoccupa di più è il monte ingaggi, infatti il calciatore e il proprio entourage potrebbero chiedere cifre elevate.