Calciomercato Milan, Maldini punta un obiettivo dell’Inter per l’attacco!

Manca ancora la matematica ma il Milan dovrebbe riuscire a chiudere la pratica per la Champions League, grazie soprattutto alla penalizzazione che la Juventus ha ricevuto la scorsa settimana.

Una volta raggiunta, sarà tempo di bilanci, con la posizione di Stefano Pioli che non è saldissima e con tanti calciatori che potrebbero partire dopo aver deluso le aspettative.

Origi potrebbe lasciare per andare in un club di Premier League o in Turchia, mentre De Ketelaere , così come Adli, due veri e propri oggetti misteriosi, potrebbero andare in prestito per ritrovare minuti e fiducia.

Maldini calciomercato

A causa di tutte queste probabili partenze, Maldini e Massara sono al lavoro per cercare di trovare un nuovo attaccante che possa essere una validissima alternativa per Olivier Giroud, non più giovanissimo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il nome che è stato attenzionato è quello di un obiettivo anche dell’Inter, soprattutto nelle sessioni di mercato precedenti.

Si tratta di Marcus Thuram, figlio di Lilian, grande attaccante del Borussia Monchegladbach che, dopo anni in Germania, potrebbe partire per fare, finalmente, il grande salto in una big europea.

Il suo contratto scadrà a giugno, e su di lui ci sarebbero anche le attenzioni di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.