Calciomercato Milan, si torna su un vecchio obiettivo per la fascia destra

Tante notizie di calciomercato vedono al centro il Milan in questi ultimi giorni. Stando alle ultime notizie, ad oggi, torna in voga un nome per l’attacco del Milan.

Si tratta di Riccardo Orsolini, esterno d’attacco del Bologna. Infatti, secondo Tuttosport, il Milan ha messo gli occhi sul giocatore italiano. L’interesse del club rossonero però non è nuovo dato che il suo nome era già stato accostato al Milan in precedenza.

L’attaccante del Bologna andrà in scadenza nel 2024 con gli emiliani, dunque il Milan proverà l’affondo sul mercato. Non solo Milan però, il giocatore piace ad altri club italiani, su tutti Fiorentina, che sta facendo benissimo in questa stagione, e Torino. Anche loro autori di un’ottima stagione in campionato.

Dunque risalgono le quotazioni del giocatore 26enne che ha catturato gli occhi su di sé in questa stagione realizzando ben 11 reti e 4 assist. Orsolini si andrebbe a candidare quindi per un posto da titolare sulla fascia destra del Milan, occupata attualmente dal duo Saelemaekers e Messias.