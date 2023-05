Calciomercato Milan in uscita: sirene tedesche per un giocatore!

Il matrimonio tra Ante Rebic ed il Milan è iniziato nel 2019, ma è stato sempre un rapporto altalenante. Ad oggi ci sono altre squadre interessate a lui.

Ormai ai margini della rosa Rebic per il Milan è sempre stato quel giocatore spesso in grado di accendersi e ribaltare le partite a suo piacimento, ed altre volte capace di diventare un oggetto non identificato in mezzo al campo.

Ad oggi il calciatore croato è legato al Milan ancora fino al 2025 ma ecco che in estate il club rossonero e Rebic potrebbero dirsi addio.

Le squadre su Rebic

Secondo Nicolò Schira su tutte ci sarebbe il Wolfsburg. Ad oggi la squadra tedesca è allenata da Niko Kovac che conosce bene, e stima, il giocatore avendolo già allenato alla sua ex squadra, il Francoforte, ed anche alla nazionale croata. Su di lui anche il Francoforte, appunto, per quello che potrebbe essere un ritorno alle origini.

Il Milan quindi rimane vigile e con una buona offerta Ante Rebic potrebbe partire.