Niente rinnovo con il Mönchengladbach, il Milan ci pensa: sfida all’Inter!

Saranno settimane importantissime in casa Milan. Mancano due giornate di campionato e i rossoneri vogliono aggiudicarsi un posto tra le prime 4, Juventus e Hellas Verona saranno le squadre da affrontare per raggiungere l’obiettivo Champions.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già lavorando in orbita calciomercato. Infatti, la sessione estiva è prossima ad aprirsi e le dirigenze italiane sono pronte ad accaparrarsi i giocatori migliori e le occasioni di mercato più invitanti.

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per Thuram? Le ultime

Marcus Thuram, attaccante del Borussia Mönchengladbach

Marcus Thuram ha rifiutato il rinnovo con il Borussia Mönchengladbach. Secondo quanto riferito dall’Equipe, l’attaccante francese vorrebbe trovare una squadra che gli possa garantire minutaggio in campionato e in Champions League.

Ad oggi le squadre che si sono fatte avanti per il calciatore sono Inter e Atletico Madrid, mentre Milan e Manchester United non si sono mosse ufficialmente ma seguono con attenzione il centravanti che potrebbe rivelarsi importante per la Francia in ottica di Euro 2024.