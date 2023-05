Milan, problema per Cardinale: a rischio l’esclusione dalle Coppe europee!

Rischio Europeo? Il Milan non è ancora matematicamente sicuro della partecipazione alla prossima Champions League, visto anche l’attuale posizione in classifica dei rossoneri: la squadra di Pioli infatti occupa attualmente la quinta posizione in Serie A.

D’altra parte però, è pur vero che vincere il trofeo, dato che il Milan è ancora in corsa nell’attuale stagione della Coppa dei Campioni, garantirebbe al diavolo la partecipazione alla massima competizione continentale. Nulla però è scontato.

Come annunciato dalla stampa, la proprietà rossonera potrebbe compromettere la partecipazione alle prossime competizioni Europee. Ma come?

Cardinale Milan Coppe

Milan: la situazione riguardo la proprietà Cardinale

Come riportato anche da Tuttosport, la doppia proprietà di Gerry Cardinale potrebbe causare un problema per quanto riguarda le competizioni UEFA della prossima stagione.

Il gruppo RedBird, infatti, è proprietario del Milan e del Tolosa e questa situazione potrebbe compromettere la presenza ai prossimi tornei europei di una delle squadre.

L’articolo 5 del regolamento UEFA spiega come due società in mano allo stesso azionista non possano partecipare contemporaneamente allo stesso torneo europeo o a due competizioni contigue.