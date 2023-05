Champions League, Milan stai attento: c’è un’ipotesi da evitare

Al diretto inseguimento del quarto posto il Milan, ora con maggiori ambizioni per la Champions vista un’ultima vittoria con la Sampdoria quasi decisiva per il futuro successo del club.

Una situazione che, seppure già potenzialmente propizia, per i rossneri potrebbe in realtà porre anche un ulteriore risvolto in loro favore, considerando ancora la possibilità che la Juve stessa venga esclusa.

Uno scenario che del resto non può che rientrare tra le speranze del Milan, visto che in quel caso si troverebbe direttamente al quarto posto in Serie A, diretta verso la Champions grazie al suo vantaggio sull’Atalanta, ma soprattutto sulla Roma.

Il Milan in corsa Champions: quale situazione potrebbe ostacolare la qualifica rossonera

Nonostante le due squadre siano direttamente alle calcagna del club rossonero, il Milan dovrebbe difatti avere la meglio anche nel caso di un pareggio. Una situazione che con l’Atalanta si spiegherebbe in virtù degli scontri diretti, vista una vittoria e un pareggio.

Un discorso che cambia lievemente i connotati rispetto alla Roma, con cui il Milan ha sempre riscontrato un pareggio nei faccia a faccia. Secondo il regolamento, in caso di pareggi, la classifica avulsa deve infatti considerare i punti nei confronti diretti, la differenza di reti in tali scontri e la differenza di reti nel complesso, i gol segnati e il sorteggio.

Uno scenario in cui la cinquina contro la Sampdoria non può che aver aiutato il Milan nell’incrementare così il distacco nelle reti complessive con i giallorossi. Ma tutti i casi possibili sarebbero favorevoli per la qualifica rossonera in Champions?

Sarebbe da valutare se tutte e tre le squadre arrivassero in parità. L’Atalanta in quel caso avrebbe la meglio sulle altre due per i punti conquistati negli scontri diretti e si potrebbe qualificare in Champions League.