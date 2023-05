Come cambia il Milan dopo l’infortunio di Bennacer: il piano di Pioli

Stagione finita per Bennacer, che nella giornata di oggi o al massimo in quella di domani sarà operato per una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro.

Ovviamente i tempi di recupero saranno resi noti dopo l’esito dell’operazione, ma ci potrebbero volere secondo stime, tre o quattro mesi per rivederlo in campo.

Il centrocampista algerino si è rivelato una pedina fondamentale nello scacchiere di Pioli, che ora dovrà inventarsi delle soluzioni nuove per sostituire Bennacer.

Le possibili idee di Pioli

Dal match di campionato contro il Napoli al Maradona, vinto per ben 4-0, Pioli ha deciso di schierare il 4-2-3-1, con Bennacer utilizzato da “10”e questa mossa si è rivelata piuttosto decisiva.

Oltre che a regalare dinamicità alla squadra, l’algerino è stato anche colui che ha deciso il match di andata di Champions League contro il Napoli, fondamentale per la qualificazione alla semifinali.

Secondo la Gazzetta dello Sport, per il match di ritorno Pioli tornerà con Brahim Diaz nella posizione di trequartista centrale, con la coppia Krunic-Tonali alle sue spalle.

Alla sinistra di Diaz, ci dovrebbe essere il ritorno di Leao, assente per infortunio all’andata, mentre alla destra ci potrebbe essere un ballottaggio tra Saelemakers e Messias.