Qual è il problema del Milan? L’ex rossonero sicuro: l’ha detto sui derby contro l’Inter!

Il Milan ha provato a darsi una scossa nella sfida con la Sampdoria, come dimostra il rotondo 5-1 inflitto ai blucerchiati. Se è vero che l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta di La Spezia pesano, è anche vero che al Diavolo servivano punti pesanti per sperare nella corsa verso i primi quattro posti.

Champions League, la visione di Costacurta

Nonostante la vittoria contro la Samp, il contraccolpo psicologico per l’eliminazione dalla Champions League può portare strascichi in questo finale. Soprattutto se consideriamo che la sconfitta è arrivata contro l’Inter nell’euroderby.

Alessandro Costacurta, leggenda del Milan, ha parlato proprio di questo particolare ai microfoni di Sky Sport. Costacurta ha analizzato l’approccio che il Milan ha nei derby:

“A me sembra un problema psicologico, nelle ultime 11 partite ne hanno vinte 7 l’Inter. Sono incredibili i primi tempi”

FOTO: Costacurta-Sky Sport

Costacurta ha continuato così:

“Perché entrano e sembrano quasi spaventati? In Champions il Milan sembrava troppo coraggioso nella prima mezz’ora, infatti grazie alle ripartenze che l’Inter ha fatto il 2-0. Io dico coraggiosi, non incoscienti. Erano coscienti ma non riuscivano a fare cose”.