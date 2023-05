Costacurta incantato da Leao: “In 30 metri ne ha dati 12 a tutti gli altri”

Sarà realmente pronto alla sfida? pochi, pochissimi minuti al fischio d’inizio della semifinale di ritorno della Champions League, che mette ancora una volta di fronte Inter e Milan, in un Euroderby che si preannuncia infuocato.

Un Euroderby che vedrà finalmente in campo anche Rafael Leao: il fuoriclasse lusitano ha recuperato dall’infortunio ed è ora chiamato alla grande prestazione, nel tentativo di ribaltare l’iniziale svantaggio di 0 a 2.

E proprio riguardo Leao e la sua attuale condizione fisica si è concentrato uno degli interventi pre-partita dell’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, intervenuto da bordocampo ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole.

“Stavo guardando il riscaldamento di Leao. In 30 metri ne ha dati 12 a tutti i compagni. Non so se stia spingendo per provare il muscolo o sia semplicemente carico, ma io lo vedo bene. Ripeto: 12 metri su 30 percorsi, non è poco”