Pioli e Maldini? Costacurta non ha dubbi: sul loro futuro

Dopo l’uscita di scena dalla Champions League, è tempo di bilanci per il Milan, con dirigenza e staff tecnico sotto accusa per una stagione che, da campioni d’Italia in carica, è stato davvero deludente.

Scelte sbagliate in sede di mercato, mosse non incisive da parte del tecnico emiliano, hanno influito sui risultati della squadra che è apparsa sempre discontinua, soprattutto in campionato, con un mese di gennaio horror, e, nonostante una Champions League più che dignitosa, con la semifinale conquistata che mancava da 16 anni, i tifosi sono davvero scontenti.

Queste ultime tre partite ci diranno sei il Diavolo riuscirà ad entrare nelle prime 4, cosa alquanto complicata se non arriverà una pesante penalizzazione per la Juventus.

A proposito di questo e di futuro ha parlato l’ex rossonero Alessandro Costacurta, che ha spiegato alla Gazzetta dello Sport le sue idee per la prossima stagione: “Avanti con Maldini e Pioli oppure no? Avanti con tutti. Anche quest’anno hanno fatto un ottimo lavoro, con la semifinale di Champions. È chiaro però che la qualificazione alla prossima edizione influenzerà molto il giudizio”.