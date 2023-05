Kjaer pazzo per il Milan: dichiarazioni al miele per il club!

Simon Kjaer al Milan è da subito entrato nel cuore dei rossoneri, leadership e ottime prestazioni al servizio della squadra e della rosa giovane al suo fianco.

Sui social del Milan, tramite un video, Simon Kjaer ha parlato di quanto sia speciale essere un giocatore a tinte rossonere:

Ho sempre sognato di giocare per questa squadra. Il club dove volevo giocare, anche per i tanti campioni, soprattutto per i grandi difensori che sono passati qui. Sono venuto qui per fare il mio lavoro, mi piace lavorare anche per i compagni.

Queste le sue parole d’amore verso il Milan. Difensore di esperienza che in tante occasioni ha saputo mostrare di che pasta è fatto e si è reso utile tante volte anche come guida di una difesa del Milan con età media molto giovane.

Il contratto di Kjaer con il Milan andrà in scadenza nel Giugno 2024 e fino ad ora il danese, oggi 34enne, si è dimostrato un giocatore fondamentale in grado di essere presente nei momenti importanti. Chissà se il Milan e la sua dirigenza, nonostante l’età, non vogliano ancora puntare sulla sua esperienza in futuro.