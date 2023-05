Emergenza per Pioli: oltre Bennacer altri due giocatori del Milan saltano lo Spezia

Domani alle ore 18:00, allo Stadio Picco di La Spezia, andrà in scena la sfida tra Spezia e Milan, un match molto importante in ottica corsa Champions. La squadra di Stefano Pioli non può sbagliare anche alla luce del risultato maturato nella sfida di andata della semifinale disputata contro l’Inter.

Il tecnico parmense però è alle prese con diversi problemi di formazione, oltre a Bennacer infatti non avrà a disposizione anche Krunic e Messias. Si candida così per una maglia da titolare a centrocampo Tommaso Pobega.

Pioli perde i pezzi: out Krunic e Messias

Tanti cambi di formazione: l’ex Torino al fianco di Vranckx, entrambi a supporto della trequarti che dovrebbe esser composta da Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic. In avanti pronto Origi al posto di Giroud. In difesa rischia Hernandez su pressing di Ballo-Tourè, mentre scalpita Gabbia, al momento chiuso da Tomori e Kalulu. A completare il quartetto dinanzi a Maignan, pronto Calabria.