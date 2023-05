Euroderby molto amaro per il Milan: la statistica è impietosa!

Il giorno dopo fa ancora più male. Non si viaggia più sulla cresta dell’emozione, ma l’eliminazione si è razionalizzata. La verità della Champions League è che l’Inter ha meritato nei 120 minuti e che il Milan si è sciolto come neve al sole.

Euroderby, la statistica

Possono essere tante le sfaccettature di una sconfitta: dalla condizione fisica agli episodi, dall’approccio ai temi tattici. Tuttavia il Milan non si è trovato in un caso specifico, ma ha sperimentato un mix letale di tutti questi elementi, finendo anestetizzato dall’Inter.

FOTO: Milan

Infatti c’è un dato che impressione al di là delle proprie convinzioni tecniche o tattiche: il Milan non ha mai segnato in un derby. Sembra impossibile, ma è così: sono zero i gol segnati dal Diavolo in tutti i derby del 2023. Infatti la casella rossonera è sempre accompagnata da uno zero: 0-3 in Supercoppa, 0-1 in Serie A, 0-2 e 0-1 in Champions League.

Per la prima volta della storia il Milan non è riuscito a segnare nemmeno un gol all’Inter in quattro derby consecutivi. Di conseguenza, tornando all’anestesia iniettata endovena da Simone Inzaghi, il Milan si è ritrovato improvvisamente senza la capacità più importante che un gruppo di persone può avere: quella del soffrire insieme.