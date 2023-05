Euroderby, Thiaw fa mea culpa: parole a sorpesa

Nel post partita di Inter-Milan i vari giocatori rossoneri hanno partecipato alle interviste delle varie TV presenti a San Siro e tra le dichiarazioni che saltano all’occhio ci sono quelle di Malick Thiaw, che a Prime Video Deutschland ha spiegato come ha vissuto questa doppia sfida di Champions League, specialmente quella di ritorno che lo ha visto nell’undici titolare.

Sono parole abbastanza particolari quelle del difensore del Milan che fa “mea culpa” dopo la partita di ritorno di Champions League:

“È molto deludente uscire quando sei già in semifinale. Ovviamente sono contento di aver giocato le semifinali di Champions League. Penso di essere stato un po’ nervoso. Non sono abituato a giocare in semifinale“