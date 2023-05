Futuro Brahim Diaz, il Real ha deciso: resterà al Milan?

In casa Milan, dopo l’inaspettato stop casalingo contro la Cremonese, è tempo di rialzarsi. Gli obiettivi, a questo punto della stagione, sono chiari: guadagnarsi un posto che consenta di partecipare alla prossima Champions League e provare a raggiungere la finale della stessa competizione.

Il pareggio interno contro gli uomini di Ballardini ha lasciato l’amaro in bocca, ma è importante mettere subito da parte la partita di mercoledì sera e pensare ai prossimi impegni, importantissimi.

Prima la Lazio in Campionato, poi l’Inter in Champions League, due match che diranno tanto sugli uomini di mister Pioli.

Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera dovrà pensare anche alla rosa del futuro e a come far sì che il Milan resti ai vertici del campionato e dica la sua anche in Europa.

A proposito di futuro, bisogna capire quale sarà quello di Brahim Diaz. Il suo contratto scade e a fine giugno, ma lui vorrebbe rimanere in rossonero, ma sarà importante anche, e soprattutto, la volontà del Real Madrid.

Il Milan può esercitare il riscatto a 22 milioni di euro, mentre i blancos esercitare il controriscatto aggiungendone 5 in più, dunque, 27.

Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, gli spagnoli non hanno intenzione di riprenderlo per puntare su di lui, ma lo userebbero per qualche altra trattativa.

Il Milan spera di trovare un accordo immediato, provando anche a scendere dai 22 milioni per il riscatto. Brahim Diaz nelle ultime apparizioni ha convinto, e non poco, l’ambiente, ma c’è da aspettare la decisione della squadra di Florentino Perez.