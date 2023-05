Milan, Ibrahimovic vuole esserci con il Verona: dopo la partita sarà addio?

Tra addii e calciomercato all’interno della rosa del Milan rimane un punto interrogativo, Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese è stato un pilastro portante dal 2020, anno del suo ritorno al Milan, nell’opera di rifondazione della squadra rossonera. Tuttavia l’età, oggi 41 anni, ha giocato a suo sfavore, rimanendo molto spesso fuori dal campo per via di continui problemi fisici. Sappiamo comunque quanto Ibra ci tenga a non darsi mai per vinto e, nonostante l’età, la voglia di imporre la sua personalità in campo, e fuori, perdura. Ora però per la dirigenza rossonera c’è da pensare al suo futuro.

Ibrahimovic: ecco l’obiettivo!

L’attaccante svedese ha come obiettivo quello di recuperare fisicamente ed essere in campo in vista dell’ultima giornata di Serie A, il 3 Giugno a San Siro, contro l’Hellas Verona.

A deciderlo sarà il tempo e secondo il Corriere della Sera un lume di speranza nel vederlo in campo c’è. Sarà quindi una data da ricordare, forse, dato che in quella occasione potrebbe esserci l’ultimo saluto di Ibra, ai tifosi del Milan, e la sua ultima a San Siro con la maglia rossonera.

Ibra oggi non è più centrale nel progetto del Milan e a fine stagione si valuterà il suo futuro. Ѐ improbabile un altro rinnovo con prolungamento di un anno a favore dello svedese e alcuni club, anche italiani, sono sulle sue tracce per acquistare la sua personalità, voglia di fare e magari qualche gol decisivo.