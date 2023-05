Sala svela: “Galliani mi ha chiesto San Siro per il Monza!”

Appare l’incipit di un film comico ma la telefonata avvenuta tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’AD del Monza, Adriano Galliani, è reale.

L’occasione della dichiarazione di Sala in merito alla questione è avvenuta alla presentazione del libro di Adriano Galliani: “Le memorie di Adriano G.“. In questa occasione infatti il sindaco di Milano avrebbe svelato una telefonata avvenuta tra lui e l’AD del Monza appunto, Galliani. Queste le sue parole:

Ultimamente sconto qualche problema nell’andare a San Siro a vedere le partite, ormai è un paio di anni che non ci vado perché ormai tutti mi chiedono sempre del nuovo stadio, ma è una storia infinita e non so nemmeno più cosa dire.