Montella sull’Euroderby: “Rimane una semifinale di Champions, potranno esserci sorprese”

Manca sempre meno al calcio d’inizio della gara di ritorno delle semifinali di Champions League tra Inter e Milan.

In virtù dello 0-2 maturato in favore dei nerazzurri nel primo atto dell’Euroderby di quest’anno, ma anche del momento di forma delle due squadre, certamente i rossoneri partono svantaggiati secondo i pronostici.

Nonostante ciò, i tifosi del Diavolo sono pronti a sostenere ancora una volta i loro idoli, nella speranza di un’incredibile rimonta che, oltre a valere l’accesso alla finale di Istanbul, entrerebbe di diritto nella storia della stracittadina milanese e della competizione europea.

Inter-Milan, Montella: “Differenze all’andata, ma difficile fare previsioni”

Rimane certamente un’impresa particolarmente complessa, ma non impossibile. Lo ha ribadito anche un’ex allenatore rossonero, Vincenzo Montella, che ha parlato della gara di stasera ai microfoni di tuttomercatoweb:

“La partita d’andata ci ha fatto vedere che in campo c’erano delle differenze. Sinceramente il Milan ci è arrivato con qualche defezione, non solo prima ma anche durante la gara, vedi Bennacer. Il calcio e il Milan, però, ci insegnano tanto per cui fare previsioni scontate non è oggettivo. Poi è una semifinale di Champions ed è sempre particolarmente difficile, aperta e ci possono essere sorprese. L’Inter ha un vantaggio e dovrà saperlo mantenere durante la partita”.