A circa un’ora dal fischio d’inizio di Inter-Milan, match valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League, sono state comunicate le formazioni ufficiali. Simone Inzaghi e Stefano Pioli hanno sciolto i rispettivi dubbi.

I rossoneri, in quel di San Siro, sono chiamati a rimontare il doppio svantaggio maturato sei giorni fa nell’incontro di andata. Un’impresa sicuramente difficile ma non impossibile, la massima competizione europea nella sua storia recente ha lasciato spazio a stravolgimenti di questo tipo. Per farlo potranno contare anche sull’apporto di Rafael Leao, l’uomo in più del Diavolo.

In difesa il tecnico parmense ha deciso di puntare su Thiaw, solo panchina quindi per Kjaer. Sulla fascia destra in avanti Messias vince il ballottaggio con Saelemaekers.

Inter Milan formazioni ufficiali

Inter-Milan: le formazioni ufficiali

Queste i ventidue uomini che scenderanno in campo dal primo minuto in Inter-Milan:

INTER (3-5-2) – Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.