Caos Milan, il rossonero chiede il cambio: Pioli infuriato

Alle ore 21 ha avuto inizio Inter-Milan a San Siro, gara di ritorno della semifinale di Champions League. Rossoneri che devono provare a ribaltare il risultato della partita di andata, finita con il risultato di 0 a 2 a favore dell’Inter.

Obiettivo difficile certamente da raggiungere ma non è impossibile, considerando le tante rimonte viste in passato in Champions League. Partita al momento sullo 0 a 0, reti inviolate per Mike Maignan e André Onana.

Malick Thiaw aiutato da Mike Maignan a causa dei crampi

Poili infuriato con Kjaer

Attorno al 60esimo minuto Malick Thiaw è stato costretto al cambio a causa di un infortunio. Stefanolo Pioli su tutte le furie con Simon Kjaer che non era ancora pronto per il cambio. Dovendo il difensore danese entrare subito e non essendo ancora pronto, il tecnico rossonero ha deciso di far subentrare Pierre Kalulu al posto del difensore arrivato quest’estate.