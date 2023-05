Marotta a sorpresa: “Leao è stato vicino all’Inter”, poi il commento sull’Euroderby

La sconfitta per 2-0 nel match d’andata avvantaggia senza dubbi l’Inter, ma nulla è perduto, c’è una semifinale di ritorno da giocare, inoltre il Milan potrebbe ritrovare Leao e sperare nelle sue accelerate brucianti sulla fascia per approdare in finale di Champions League.

Sul possibile ritorno dal primo minuto di Rafa Leao ha espresso la sua opinione anche Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sul palco della Milano Football Week, che si sta svolgendo in questi minuti al cinema Anteo di Milano.

Di seguito quanto dichiarato sul possibile ritorno dell’esterno portoghese:

Giusto riconoscere il merito a tecnico e giocatori. Poi quando mancano giocatori importanti all’avversario si rischia di essere avvantaggiati, ma la forza di una squadra è nel suo insieme. Stimo Leao, ma anche gli altri sono bravi.

Leao vicino all’Inter?

Sì, ma poi facemmo scelte differenti.

Le dichiarazioni di Beppe Marotta su Inter – Milan

Come si sta dopo il 2-0 nel derby?

Mediamente bene, perché siamo a metà. Siamo avvantaggiati ma dobbiamo leggere bene il momento ed essere umili, motivati, convinti di farcela e raggiungere qualcosa di importante. Ma non bisogna cullarsi su questo risultato, l’esperienza mi insegna che le casistiche ci sono.

C’è il rimpianto per non aver segnato il terzo gol?