Maldini: “La distanza con l’Inter c’è”, poi la rivelazione su Leao

Alle ore 21 ha avuto inizio Inter-Milan a San Siro, gara di ritorno della semifinale di Champions League. Rossoneri che dovevano provare a ribaltare il risultato della partita di andata, finita con il risultato di 0 a 2 a favore dell’Inter.

Obiettivo difficile certamente da raggiungere ma non era impossibile, considerando le tante rimonte viste in passato in Champions League. Partita terminata sullo 1 a 0, rete di Lautaro Martinez.

Maldini da il proprio voto alla stagione del Milan

Paolo Maldini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il post-partita di Inter-Milan ai microfoni di Mediaset:

Il nostro percorso non è finito, dobbiamo arrivare nelle prime quattro di campionato. Se esci con l’Inter sembra che hai fatto un percorso inferiore a quello che hai fatto veramente. Nelle ultime quattro partite contro loro non c’è stata storia. È una maniera di giocare che ci da fastidio, abbiamo fatto fatica in questo periodo anche con squadre meno forti. Il rinnovo di Leao è ormai questione di dettagli. La cosa è fatta. Voto alla stagione con la qualificazione alla prossima Champions? 8. Noi ancora non siamo strutturati per competere in due competizioni. È un percorso che ha portato grandi risultati economici e sportivi, ha portato una base di giocatori nuovi e giovani. La differenza di età si è sentita. Quindi se dovessimo riuscire a fare bene in queste ultime partite sarebbe una grande stagione. Non abbiamo la pancia piena, qua si ha solo quando si vince e si rivince. Ci sono delle occasioni da sfruttare, come questa semifinale. Tornare a questo livello serve anche dal lato economico, dobbiamo investire per restare nelle prime quattro anche se è difficile.

Invece il dirigente e leggenda rossonera ai microfoni di Sky ha decretato: