Pioli: “La finale di Champions sarebbe stata incredibile, sono il più deluso al mondo”

Alle ore 21 ha avuto inizio Inter-Milan a San Siro, gara di ritorno della semifinale di Champions League. Rossoneri che dovevano provare a ribaltare il risultato della partita di andata, finita con il risultato di 0 a 2 a favore dell’Inter.

Obiettivo difficile certamente da raggiungere ma non era impossibile, considerando le tante rimonte viste in passato in Champions League. Partita terminata sullo 1 a 0, rete di Lautaro Martinez.

Pioli sicuro: “Non si può parlare di un percorso negativo”

Stefano Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante il post-partita di Inter-Milan ai microfoni di Sky:

Credo che stasera siamo partiti bene, abbiamo fatto un buon primo tempo con 2/3 occasioni da gol e poteva cambiare l’inerzia della gara. Sono l’allenatore più deluso del mondo è inevitabile, per il percorso che stiamo facendo da tre anni sarebbe stato qualcosa di incredibile arrivare in finale di Champions. Una stagione più complicata di quella che ci aspettavamo, ci ha insegnato tanto. Questo è un gruppo giovane, è difficile parlare di un percorso negativo. Abbiamo provato ad essere competitivi in campionato e Champions. Uscire in semifinale, in un derby è normale essere delusi

Invece, il tecnico della squadra rossonera ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Mediaset: