Pioli: “Rimonta? Ci crediamo”, poi la frase su Leao

Alle ore 21 si disputerà Inter-Milan a San Siro, gara di ritorno della semifinale di Champions League. Rossoneri che dovranno provare a ribaltare il risultato della partita di andata, finita con il risultato di 0 a 2 a favore dell’Inter.

Obiettivo difficile da raggiungere ma non impossibile, considerando le tante rimonte viste in passato in Champions League.

Pioli: “I ragazzi sanno che devono dare tutto”

Stefano Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel pre-partita di Inter-Milan ai microfoni di Mediaset:

Lo sguardo dei miei giocatori è quello di chi sa che deve dare tutto, dobbiamo fare una partita eccezionale. Leao? Ha voglia e si sente un leader. Il suo atteggiamento è molto cresciuto. Le sue caratteristiche ci possono permettere di saltare l’avversario. Tra Messias e Alexis non cambia tanto, il primo ci da più possibilità sulle palle inattive. Ci crediamo perché sappiamo di poter giocare una grande partita.

Invece ai microfoni di Sky: