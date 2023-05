Il Milan batte la Lazio, Bennacer: “Era importante vincere per noi!”, poi il commento sul gol

Grande prova del Milan che nell’anticipo di questa 34esima giornata di Serie A batte la Lazio per 2 a 0, grazie ai gol di Bennacer e Theo Hernandez.

I rossoneri non si fanno scappare la ghiotta occasione di riprendere il treno verso uno dei tre posti disponibili per la qualificazione alla prossima Champions League.

Serviva una vittoria e una grande prova per mettere da parte le ultime partite non all’altezza e gli uomini di Pioli non hanno deluso, anzi.

Nonostante la partita non sia iniziata positivamente per il Milan, visto l’infortunio occorso a Rafael Leao costretto a lasciare il campo dopo soli dieci minuti, la squadra ha tenuto in mano il pallino del gioco, mettendo sotto la Lazio e chiudendo la pratica nei primi 45 minuti.

A parlare dopo il match ci ha pensato uno dei due marcatori, l’autore dell’1 a 0, Ismaël Bennacer, ai microfoni di Dazn.

Le parole

Sulla partita:

Era una partita importante per noi. Abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto gol e non abbiamo subito. Partita gestita bene dall’inizio alla fine. Sono tre punti importanti, ma mancano ancora tante partite, adesso dobbiamo recuperare e continuare a fare bene

Sul gol:

Avevamo lavorato sulla squadra, loro giocavano a muro. Ho fatto un buon anticipo e Giroud mi ha toccato bene la palla, poi io ho calciato bene.

Sul ruolo:

Gioco dove dice il mister, lo faccio per il bene della squadra, per aiutarla.

Sulla partita contro l’Inter e sulle condizioni di Leao: