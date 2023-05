Pioli rassicura sulle condizioni di Leao: il tecnico del Milan tranquillizza i tifosi

Il Milan vince una delle partite più importanti dell’anno, contro la Lazio. Un match gestito bene dagli uomini di Pioli e portata a casa con grande merito.

Dopo le ultime uscite non all’altezza dei rossoneri, oggi c’era un grande banco di prova ed è stato superato in maniera egregia.

A fine partita mister Pioli ha parlato del match ai microfoni di Dazn, ma non solo, dato che ha toccato anche la questione Leao, uscito dopo soli dieci minuti per infortunio.

Sulla partita:

C’è soddisfazione per la bella prestazione e la vittoria. Il campionato sta andando verso la fine e la classifica non ci piace

Sull’infortunio di Leao

L’ho visto prima dell’intervista e stava sereno, si sentiva bene. Domani faremo nuovi esami, ma non credo sia qualcosa di grave da ciò che mi ha detto lui. Con i singoli possiamo fare meglio, ma se giochiamo bene a calcio possiamo fare grandi cose anche senza Rafa. Da quello che mi ha detto lui, sembra si sia fermato in tempo, ma bisogna vedere come si sveglierà domani matti.

Su Bennacer:

Bennacer ha fatto una grande partita, ha legato bene in fase difensiva, si è messo nelle posizioni giuste per creare azioni offensive e si è anche proposto in area. Se Ismael sta bene al è un giocatore di altissimo livello. Con tre centrocampisti siamo una squadra più solida e più completa, posso usarli in costruzione come in inserimento.