“Emozionato nel tornare a San Siro?”, bella risposta in diretta di Romagnoli

Il Milan sorride, la Lazio un po’ meno. Uno dei tre big match di giornata, in ottica qualificazione Champions League (gli altri due vedranno di fronte Roma, Inter, Atalanta e Juventus), è stato vinto dai rossoneri, contro i biancocelesti appunto.

Tra i protagonisti c’era sicuramente Alessio Romagnoli, ex Milan e protagonisti con i rossoneri l’anno scorso, da capitano, con la vittoria dello scudetto.

Quest’anno il difensore centrale ha lasciato Milano, per accasarsi alla Lazio. Non una partita positivissima oggi per lui, merito anche, e soprattutto, dei suoi ex compagni.

Romagnoli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match.

Le parole

Partire sotto di due gol in questo modo non è facile. Il Milan è una squadra fisica ed aggressiva. Sono stati bravi perché ci hanno pressato. Dispiace perché dovevamo fare di più oggi. Dobbiamo crescere, sappiamo di avere tante potenzialità, ma sia contro l’Inter e sia oggi abbiamo sofferto e non siamo stati capaci di reagire come altre volte, ci è mancata personalità. Dobbiamo crescere se vogliamo raggiungere traguardi importanti

Infine, sul suo passato al Milan e l’emozione di oggi