Sarri dopo il ko contro il Milan: “C’è rammarico. Ci ha condizionato una cosa!”

Una Lazio non brillante oggi contro il Milan, capace di mettere sotto gli uomini di Sarri e di portare a casa tre punti fondamentali in vista della corsa in ‘zona Champions’.

Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro l’Inter, sempre a San Siro, i biancocelesti perdono anche contro i rossoneri, trovando più difficoltà nei big match in questo campionato di ritorno, a differenza dell’andata.

A parlare del match ci pensa Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn.

Sarri dopo la sconfitta con il Milan: “Adesso mi aspetto quattro partite al top!”

C’è rammarico. Siamo andati sotto due a zero troppo presto, loro prima non hanno fatto un tiro in porta. Ci ha condizionato l’aver subito quei due gol così. Noi, però, dovevamo fare di più dal punto di vista fisico. Stiamo bene, ma eravamo sfiduciati Abbiamo fatto fatica in costruzione, abbiamo sbagliato troppo, ma abbiamo anche qualche giocatore non in condizione fisica e mentale

Su Immobile:

Se non fa la partita e non segna, anche mentalmente si accascia un p0′, quindi, ha bisogno di segnare almeno un gol

Su Lotito nello spogliatoio, dice:

Io non l’ho visto

Infine, dice: