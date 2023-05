Juventus-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Pioli

A circa un’ora dal fischio d’inizio di Juventus-Milan, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A, sono state comunicate le formazioni ufficiali. Massimiliano Allegri e Stefano Pioli hanno sciolto i rispettivi dubbi.

I rossoneri hanno bisogno di un punto per la qualificazione matematica alla prossima Champions League e cercheranno di chiudere i giochi contro una Juventus che a sua volta ha disperato bisogno di punti per rientrare in zona Europa League. Pioli conferma l’undici tipo schierando i suoi con il classico 4-2-3-1. In difesa Thiaw affianca Tomori, mentre sulla trequarti Messias vince il ballottagio e partirà dal primo minuto.

AC Milan v Salernitana, Serie A. Head coach Stefano Pioli

Juventus-Milan: le formazioni ufficiali

Queste i ventidue uomini che scenderanno in campo dal primo minuto in Juventus-Milan:

JUVENTUS (3-4-3): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostić; Di María, Kean, Chiesa All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Giroud. All.: Pioli.