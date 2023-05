Rifinitura Milan, dubbio in attacco per Pioli: il ballottaggio

Novità da Milanello per il Milan di Pioli in vista del ritorno Inter-Milan di Champions League.

Secondo Sky Sport infatti questa mattina, a Milanello, è stata svolta la rifinitura in vista dell’Euroderby di ritorno. Il Milan sarà chiamato ad una prestazione sopra le righe per ribaltare il risultato dell’andata e far continuare il sogno europeo al popolo rossonero.

Seduta di allenamento che ha visto Stefano Pioli far concentrare i suoi ragazzi sulla parte tattica e sulle situazioni di gioco inattive, dove il Milan, contro l’Inter, spesso soffre.

Dunque notizie positive in primis su Rafael Leao che si è allenato e questa sera partirà sicuramente titolare. Novità anche per Junior Messias che dopo aver svolto una seduta di allenamento personalizzata, ieri, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo.

Sarà quindi vivo il ballottaggio in attacco, sulla fascia destra, tra il recuperato Messias e Alexis Saelemaekers, che spesso e volentieri in queste partite riesce a dare il suo contributo alla gara come successo nell’andata.