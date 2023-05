Dalla Francia: Maldini pazzo di un giovane centravanti, offerti 10 milioni!

Dopo una stagione fatta di molti bassi e pochi alti, con zero titoli in bacheca ed alcune partite davvero da dimenticare, è tempo di bilanci per la squadra di Stefano Pioli che, dopo lo Scudetto 2021-22, ha fatto decisamente un passo indietro, nonostante un cammino in Champions League davvero importante.

Il percorso in Europa, infatti, sarebbe stato davvero esaltante se, al posto dell’Inter, ad eliminare i rossoneri ci fosse stata un’altra big europea, come detto dallo stesso Pioli.

Questo, però, non è accaduto, e dopo la sconfitta sonora nell’Euroderby la percezione nei tifosi è cambiata.

Con la macchia del Derby di Champions e con un campionato sottotono, per Maldini e Massara ci sarà molto lavoro da fare sul fronte calciomercato.

Massara Maldini calciomercato

Il primo obiettivo della dirigenza è quello di acquistare un nuovo centravanti da affiancare a Giroud.

Il nome sul taccuino, secondo FootMercato, è quello di un giovane georgiano.

Si tratta di Georges Mikautadze, ventenne attaccante del Metz, capocannoniere della Ligue 2 e con un costo del cartellino che si aggira sui 10 milioni di euro.

Piace anche ad altre squadre tra le quali il Burnley di Kompany, appena promosso in Premier League.