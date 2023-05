Milan-Inter, Maldini: “Che emozioni, non bisogna limitarsi!”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri, il ds Paolo Maldini ha commentato l’imminente doppia sfida di Champions League che vedrà impegnate Milan e Inter.

La leggenda rossonera ha espresso il suo parere sulle emozioni che può regalarti una partita del genere, commentando anche quello che è stato l’ultimo Euroderby in cui è sceso in campo proprio lui.

Maldini su Milan-Inter: “Queste sono partite che possono limitarti, una volta abituato ti caricano!”

“Il derby, così come altre partite come Milan-Juve o Milan-Napoli, potevano darti una carica emotiva diversa. Questa carica emotiva, soprattutto nei primi anni, probabilmente mi ha un pochino limitato. Poi una volta abituato a quel tipo di stress, anzi, è stata la partita che aspettavo di più“. Riferendosi all’ultimo Euroderby in semifinale di Champions ha poi concluso: “Tra l’altro si era svolto nell’arco di sei giorni, abbiamo giocato mercoledì e martedì, quindi ci sono stati sei giorni molto molto intensi. C’era una sorta di elettricità, non solo attorno alle due squadre ma anche in tutta la città. Quella sensazione anche di paura che poi fa parte dello sport e quella sensazione di eccitazione, devo dire, sono pareggiati solamente dalle finali di Champions League”.