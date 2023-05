Messias: “Siamo già concentrati per la Champions. Condizioni Leao? Mi ha detto questo”

Tra i migliori in campo nella bellissima e importantissima sfida contro la Lazio bisogna menzionare Junior Messias, sempre.

Prestazione di ottimo livello da parte dell’esterno d’attacco, sempre a disposizione quando mister Pioli lo chiama in causa.

A fine partita, Messias è stato intervistato a Dazn.

Sulla partita:

Siamo contenti per la vittoria, ma adesso subito concentrati, perché ci aspetta la sfida più importante dell’anno e dobbiamo pensare a quella adesso

Sul suo momento:

Cerco di dare sempre il massimo, oggi non era facile con questa temperatura, ma cerco di lavorare per mettermi sempre a disposizione, sia se gioco dall’inizio sia se subentro. Mi sento bene in questo periodo.