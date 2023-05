Milan, aggiornamento dall’infermeria: la notizia riguarda Ibrahimovic

La stagione dei rossoneri ha avuto evidenti alti e bassi fin qui e, al netto del traguardo in Champions League che comunque sia deve essere un punto di partenza per la squadra, ora c’è un quarto posto da recuperare in campionato.

Sicuramente uno dei fattori che più di tutti ha inciso in questa stagione sono stati i molteplici infortuni subiti dai i calciatori rossoneri, il primo della lista, che l’anno scorso ha avuto un ruolo fondamentale per lo scudetto, è senza ombra di dubbio l’attaccante Zlatan Ibrahimovic.

Milan condizioni Ibrahimovic

Le condizioni dello svedese

Il centravanti rossonero lo scorso anno ha dimostrato di essere un vero leader carismatico in uno spogliatoio di giovani talenti pronti a sbocciare, ricorderete le sue parole in allenamento nei confronti dei suoi compagni, uno su tutti Rafael Leao.

Nonostante il carisma e la voglia siano ancora molto presenti nella mente di un guerriero come Zlatan, il fisico non risponde più come dovrebbe e lo spettro di un possibile ritiro a fine stagione c’è e non può essere ignorato.

Non ci sono buone notizie a riguardo, come sottolineato anche da Stefano Pioli in conferenza stampa l’attaccante svedese non è ancora tornato a lavorare sul campo e al momento non si conoscono i tempi di recupero.

Naturalmente tutti si augurano di vedere Ibrahimovic in campo prima della fine della stagione e a tal proposito l’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta che lo stesso Zlatan sia intenzionato a tornare in campo quantomeno per l’ultima di campionato contro il Verona.

Match che potrebbe avere tutti i connotati per rappresentare la partita d’addio tra i professionisti di uno dei centravanti più forti e carismatici di sempre, che senza ombra di dubbio ha fatto la storia del nostro campionato.