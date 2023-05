Corsa Champions, Milan stai attento: un fattore può fare la differenza

Sei squadre, sei punti, sei giornate rimanenti, tre posti disponibili. Napoli a parte, ormai quasi certa della vittoria matematica del campionato, le altre sono tutte lì. Lazio, Juventus, Inter, Roma, Milan, Atalanta si giocano il tutto per tutto in questo rush finale.

Roma e Milan sono uno degli esempi più concreti di questa bagarre senza esclusione di colpi: pari punti in classifica (57), pari negli scontri diretti (punti e differenza reti), pari nella differenza reti generale. Cosa succede se a fine campionato queste squadre chiudono in parità? Com’è messo il Milan in tutti gli scenari possibili?

Il regolamento e la posizione del Milan (ad oggi)

Il regolamento parla chiaro. In caso di arrivo a pari punti tra due squadra, la classifica finale deve tenere conto di più fattori (in ordine):

Punti nei confronti diretti; Differenza reti nei confronti diretti; Differenza reti complessiva; Gol segnati; Sorteggio.

In caso tre o più squadre chiudano a pari punti, si considera la classifica avulsa, con la posizione finale delle squadre che verrà decretata con gli stessi criteri utilizzati in caso di arrivo a pari punti da parte di due squadre.

Com’è messo il Milan (ad oggi) nei confronti delle altre cinque squadre con cui si giocherà l’accesso alla prossima Champions League?