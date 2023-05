Milan-Cremonese, Pioli perde un titolare: la probabile formazione

La frenata dell’“Olimpico” impone al Milan un tempestivo ritorno alla vittoria. La zona Champions si sta sempre più infittendo e i rossoneri non possono sbagliare nel turno infrasettimanale.

Mercoledì (ore 21) la Cremonese farà visita a “San Siro”. Un match da non sbagliare per gli uomini di Pioli, i quali affronteranno il secondo impegno dei tre previsti per la settimana in corso, che si chiuderà con l’incontro casalingo di sabato contro la Lazio.

L’agenda è fitta di impegni: ciò impone al tecnico rossonero la strada del turnover per la sfida agli uomini di Ballardini, alla disperata ricerca di punti salvezza.

Milan-Cremonese probabile formazione

Milan-Cremonese, previsto turnover per i rossoneri: le scelte di Pioli

Tra le fila del Diavolo non figurerà Fikayo Tomori. La contusione alla coscia destra rimediata nel pareggio contro i giallorossi non preoccupa. Tuttavia l’inglese salterà la partita di mercoledì poiché squalificato.

In base a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pioli potrebbe correre ai ripari mandando in campo la coppia Kalulu-Thiaw, con Kjaer pronto a sedersi in panchina. A centrocampo previsto un turno di riposo per Tonali, sostituito da Krunic che farà presumibilmente coppia con Bennacer in mediana.

Sul fronte attaccanti, Giroud potrebbe rifiatare e lasciare il posto ad uno tra Origi e Rebic, con il croato favorito nel ballottaggio. Di seguito il probabile undici rossonero:

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, T.Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, B.Diaz, Leao; Rebic