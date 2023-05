Milan in difficoltà, la Curva Sud risponde: i tifosi a Milanello per caricare la squadra (VIDEO)

L’ultima parte di stagione rischia di diventare molto complicata per il Milan di Pioli, con i rossoneri che hanno perso il primo atto dell’euroderby di Champions contro l’Inter e che in trasferta contro lo Spezia hanno perso con un netto 2 a 0.

Alla fine della partita, i giocatori hanno cercato i tifosi rossoneri venuti a supportare la squadra, non limitandosi a delle semplici scuse, ma cercando un vero e proprio confronto con il pubblico. A prendere la parola sono stati gli ultras della Curva Sud, che hanno chiesto alla squadra concentrazione in vista delle ultime giornate di campionato e soprattutto nella gara di ritorno della semifinale di Champions.

Il Milan è uscito dal Picco motivato dai suoi tifosi e incoraggiato in vista della grande sfida di martedì sera contro l’Inter, con gli uomini di Pioli che sono chiamati a una vera e propria impresa per ribaltare un risultato importante.

Tifosi e ultras a Milanello per sostenere la squadra

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tifosi e ultras rossoneri hanno deciso di continuare a sostenere la squadra anche il giorno dopo la sconfitta contro lo Spezia, presentandosi a Milanello con striscioni, bandiere e tanto fiato in corpo per intonare cori.

I tifosi rossoneri dimostrano così di essere un gruppo compatto come la squadra allenata da Pioli, in grado di reggere le botte d’urto che possono arrivare durante una lunga stagione che ha visto i rossoneri coinvolti in campionato e Champions League.

https://youtu.be/KvlYh3kpVxA