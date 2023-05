Milan, infortunio Bennacer: problema serio, cosa è successo

Milan-Inter è partita subito a mille, con l’Inter che ha trovato un uno-due micidiale nei primi 10′ minuti di gioco, con i rossoneri scioccati da questo inizio poderoso dei cugini. Il match al momento è un vero e proprio dramma per il Milan, che ha dovuto fare i conti anche con l’ennesimo infortunio, che ha costretto i rossoneri al cambio forzato.

Infortunio per Bennacer, cambio forzato per l’algerino

Nei primi minuti di gioco di Milan-Inter il centrocampista del Milan Bennacer è stato protagonista di uno scontro veemente con l’esterno dell’Inter Dumfries. Il centrocampista algerino ha provato a restare in campo, seppur zoppicando vistosamente, ma le sue condizioni non erano ideali.

Dunque per questo motivo Stefano Pioli ha deciso di sostituirlo al 18′ minuto, inserendo al suo posto Messias. Sono da valutare nella giornata di domani le condizioni di Bennacer e che è in dubbio per la partita di domenica. La priorità del Milan resterà quella di provare a recuperare il suo mediano per il derby di martedì prossimo, quando si disputerà il ritorno.