Nella serata di ieri allo Stadio San Siro è andato in scena il primo atto dell’Euroderby. Una semifinale di andata amara per la squadra di Stefano Pioli che ne è uscita sconfitta per 0-2. I rossoneri ora sono chiamati a provare una piccola impresa nell’incontro di ritorno. A fare da contorno alla sfida c’era uno stadio pieno e colorato, più di 70mila presenti.

Oltre questi c’è stato anche chi ha provato ad accedere all’impianto sprovvisto di tagliando. Un azzardo per seguire forse uno dei derby più importanti da 18 anni a questa parte.

Milan Inter, provano ad entrare senza biglietto: Daspo a 9 tifosi

Nella fattispecie, stando a quanto riportato da Ansa, alcuni tifosi del Milan sprovvisti di biglietto hanno provato ad entrare nello Stadio forzando i varchi di ingresso. Il questore avrebbe già disposto Daspo per 9 persone. Provvedimenti che avranno la durata di un anno.