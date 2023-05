Milan-Inter, Inzaghi si complimenta con i rossoneri e poi lancia la sfida in diretta!

A tre giorni dal primo atto dell’euroderby tra Milan e Inter, Simone Inzaghi ha voluto complimentarsi con i rossoneri per quanto fatto finora in Champions.

Di seguito le sue parole ai microfoni di Rai Radio 1:

“Sarà una partita molto delicata, sia per noi che per il Milan. Ci arriviamo dopo un percorso lungo e ricco di soddisfazioni, per entrambe è una semifinale meritata e ottenuta . Ora la giocheremo, ognuno con le proprie armi”.

Infine, nel suo intervento in radio, il tecnico nerazzurro ha risposto in merito ad uno dei principali dubbi di formazione che dovrà risolvere nei prossimi giorni:

“Tanta scelta in attacco? Non ho mai avuto problemi di abbondanza. Ora li abbiamo sia in attacco che in mezzo al campo, mentre in difesa siamo contati. Avrò ancora dei giorni per valutare tutti negli allenamenti e decidere con grande tranquillità. Ogni allenatore sogna di avere problemi di abbondanza e dover scegliere tra molti grandi giocatori”