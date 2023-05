Milan-Inter, Kakà torna sul passato: “Ho un ricordo bellissimo di un derby”

Anche Ricardo Kakà, leggenda del club rossonero, ha detto la sua in merito all’imminente primo atto dell’Euroderby di quest’anno. Di seguito, le sue parole riportate dai canali social ufficiali del Milan:

Infine, il vincitore del Pallone d’Oro nel 2007, ha voluto ricordare le sensazioni che ha provato alla sua prima rete con la maglia del Diavolo, arrivata proprio in occasione di un derby contro l’Inter, risalente al 5 ottobre del 2003:

“È molto bello ricordare il mio primo gol nel derby: rimane nella mia testa per sempre, ricordo il gol, l’esultanza e i tifosi che scendevano verso di me. Non avrei mai sognato che il mio primo con la maglia del Milan potesse arrivare in un derby“.