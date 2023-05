Infortunio Leao, novità importanti da Milanello: le ultime!

Il Milan di Stefano Pioli scalda i motori in vista del doppio impegno in Champions League contro l’Inter di Simone Inzaghi, in una semifinale dal sapore italiano, anzi meneghino, che resterà impressa nella storia della competizione.

La vittoria contro la Lazio di sabato pomeriggio ha riacceso le speranze di arrivare tra le prime quattro in campionato, ma potrebbe aver lasciato degli strascichi importanti per il finale di stagione.

A ridosso dell’11esimo minuto della gara con i biancocelesti, infatti, Rafael Leao ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema muscolare, rivelatosi successivamente un’elongazione agli adduttori della coscia destra.

Champions League, lavoro personalizzato per Leao: gli aggiornamenti

Il portoghese quasi sicuramente non riuscirà a recuperare in extremis per la gara d’andata ma, stando a quanto riportato anche da Sky Sport, starebbe intensificando il lavoro in vista del match di ritorno.

L’ex Lille nella seduta mattutina di oggi avrebbe svolto soltanto lavoro personalizzato all’interno della palestra alternato a cure e terapie, senza scendere mai in campo.