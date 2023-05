Milan-Inter, Pioli ha scelto chi sostituirà Leao: le formazioni ufficiali

L’attesa per l’Euroderby di Milano è quasi giunta al termine. Dopo tre settimane dal termine dei quarti di finale di Champions League, tornano a riaprirsi i tornelli di San Siro per l’andata della semifinale Milan-Inter. Le due squadre arrivano a questo impegno fondamentale per le rispettive stagioni in un buon momento di forma, con i nerazzurri leggermente favoriti rispetto ai rossoneri. I due allenatori hanno fatto le loro scelte per il match di questa sera, scopriamole insieme.

Le scelte ufficiali di Stefano Pioli

Il Milan arriva all’Euroderby di Champions League contro i cugini nerazzurri in un buon momento di forma, con la vittoria netta ottenuta per 2-0 contro la Lazio che sicuramente ha aumentato l’autostima dei rossoneri.

I dubbi di Stefano Pioli erano tutti verso Rafael Leao, il fuoriclasse portoghese dei rossoneri che sta vivendo un’ottimo periodo in questo finale di stagione. Purtroppo l’elongazione che l’ha costretto al cambio forzato contro la Lazio non ha permesso a Leao di essere della partita, e addirittura nelle ultime ore è stato deciso di non convocarlo.

L’assenza di Leao è sicuramente pesante per il Milan di Pioli, ma i rossoneri sono comunque da non sottovalutare.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Bennacer; Saelemaekers, Giroud, Brahim Diaz. Allenatore: Pioli

Le scelte ufficiali di Simone Inzaghi: Lukaku o Dzeko?

L’Inter dopo la conquista della semifinale di Champions League è riuscita a svoltare anche in campionato, collezionando quattro vittorie consecutive e riprendendosi momentaneamente un posto nelle prime quattro.

In vista dell’andata della semifinale contro il Milan, l’Inter arriva al match con pochi dubbi e molte certezze. Difatti Simone Inzaghi ha deciso di puntare su 10/11 che hanno superato il Benfica, lasciando dunque Lukaku in panchina inizialmente. L’altro cambio è il rientro di Calhanoglu al posto di Brozovic.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi