UFFICIALE – Lazio, i convocati di Sarri per il Milan: la scelta su Zaccagni

Oggi pomeriggio alle ore 15:00 ci sarà la sfida tra Milan e Lazio, un vero e proprio scontro diretto per la Champions League con i rossoneri che necessitano di una vittoria per non perdere il passo nei confronti delle rivali per il famigerato quarto posto che quest’anno è più combattuto che mai.

La Lazio di Maurizio Sarri arriva a questa sfida forte del suo secondo posto guadagnato con delle prestazioni a dir poco convincenti da parte della sua squadra che ora vede ad un passo la qualificazione alla prossima Champions che ad inizio stagione, con tutte le difficoltà dopo un mercato non propriamente all’altezza, era davvero impensabile.

I convocati di Maurizio Sarri

Secondo posto in classifica che certifica per l’ennesima volta, se qualcuno avesse ancora dei dubbi a riguardo, la grandezza di un allenatore come Maurizio Sarri capace di imprimere nella testa dei calciatori una mentalità e un gioco davvero fuori da ogni logica.

La squadra biancoceleste si presenta alla sfida di San Siro con qualche defezione subita dopo la gara di mercoledì sera contro il Sassuolo, il centrocampista uruguaiano Matias Vecino non partirà con la squadra per la sfida di San Siro.

Di seguito i convocati scelti da Maurizio Sarri per la sfida di San Siro:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.

Nelle scorse ore era in forte dubbio anche la presenza di Zaccagni e Luis Alberto dal primo minuto in seguito ad alcuni fastidi rimediati nella sfida di mercoledì ed in questo momento entrambi i top player di reparto sono in ballottaggio rispettivamente con Pedro e Basic in leggero vantaggio.

LAZIO, la probabile formazione (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Miliknovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.