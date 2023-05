Tegola Milan: Leao costretto a uscire dopo soli 10 minuti!

Partita tra Milan e Lazio iniziata da circa dieci minuti e per i rossoneri subito una cattiva notizia. Infatti, Leao, dopo una progressione verso la porta di Provedel si è fermato.

Per il portoghese un problema all’inguine. Inizialmente, per pochi secondi, ha provato a stare in campo, salvo poi chiedere il cambio.

Bruttissime notizie per Pioli, in vista anche della prossima sfida i Champions League contr l’Inter mercoledì. La speranza è che l’esterno si sia fermato in tempo.

Al suo posto è entrato Alexis Saelemaekers.