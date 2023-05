Milan-Lazio, Sarri potrebbe lanciarlo dal primo minuto: le ultime

Manca sempre meno a uno dei tre big match della 34esima giornata di Serie A, ossia Milan-Lazio, gara importantissima per la lotta nella ‘zona Champions’.

I rossoneri e i biancocelesti, così come Juve, Inter, Atalanta e Roma, sono in corsa per uno dei tre posti (l’altro già del Napoli, vincitore dello scudetto) per l’accesso alla prossima Champions League.

Ironia della sorte, in questa giornata non ci sarà solo il testa a testa tra Milan e Lazio, ma si sfideranno anche l’Inter e la Roma e la Juve contro l’Atalanta.

C’è chi perderà punti per strada e chi ne guadagnerà, il Milan dovrà provare a centrare il bottino pieno, soprattutto dopo l’inaspettato stop casalingo di mercoledì sera contro la meno blasonata Cremonese.

Mister Pioli sta studiando le mosse e la formazione migliore per domani, con l’alta probabilità che giochino i titolari, dopo il turnover di mercoledì, nonostante la gara contro l’Inter in semifinale di Champions League il 10 Maggio.

Sarri, invece, può concentrarsi solo sul campionato, già da un po’, vista l’eliminazione sia in Coppa Italia e sia in Europa League, ma nonostante ciò dovrò fare a meno di qualche titolare.

Infatti, mancheranno sia Cataldi che Vecino in mezzo al campo, probabile, quindi, un’altra conferma per Marcos Antonio.

Stando a quanto si legge questa mattina su Il Messaggero, infatti, il centrocampista brasiliano partitrà titolare nella sfida contro il Milan di domani.